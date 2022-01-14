Темпі росту «зеленої» енергетики в Україні в минулому році впали майже вдвічі

У 2021 році в Україні встановлено 731 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії , які отримали «зелений» тариф, тоді як у 2020-му цей показник був майже вдвічі вищим – 1337 МВт, випливає з розрахунків Нацкомісії , що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Пише Інтерфакс-Україна.

При цьому минулого року найбільше потужностей додалося у вітроенергетиці: було введено в експлуатацію 359 МВт вітроелектростанцій — у 2,5 раза вище за показник 2020 року (144 МВт) і в 1,2 раза вище за показник введених в експлуатацію сонячних електростанцій, які традиційно лідирують у галузі (286 МВт). Хоча у 2020 році промислових СЕС було запущено у 7,6 раза більше, ніж ВЕС, коли СЕС додали одразу 1102 МВт (вчетверо більше за показник 2021 року).

Таким чином, за результатами 2021 року ВЕС додали 27,3% потужностей, а СЕС – лише 4,8%. За даними регулятора, сукупна встановлена ​​потужність об’єктів відновлюваної енергетики в Україні станом на кінець 2021 досягла 8451 МВт.

Раніше Термінал писав, що бельгійський інвестор у ВДЕ подав у міжнародний арбітраж позов проти України.