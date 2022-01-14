УЕБ: Розпочався прийом заявок від виробників для купівлі «соціального» газу

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: , ,

УЕБ: Розпочався прийом заявок від виробників для купівлі «соціального» газу

Від сьогодні виробники харчових продуктів із суттєвою соціальною важливістю можуть подавати заявки для участі у торгах з продажу природного газу власного видобутку. Про це у Фейсбуці написала  пресслужба Міністерства енергетики України.

Торги будуть проведені на Українській енергетичній біржі 17 січня о 15:00.

Наказом Міненерго затверджено персональний склад та положення про комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку.

«З метою організації та проведення торгів просимо виробників надати заявки за відповідною формою на електронну адресу сьогодні до 16:00. Після цього комітет з нагляду затвердить список виробників, допущених до торгів», – йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів 30 грудня 2021 року ухвалив постанову, згідно з якою 20% газу, видобутого приватними компаніями, вносяться до списку продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках. Майданчиком для торгів визначено «Українську енергетичну біржу». Це розпорядження діє до 30 квітня 2022 року.

«Термінал» писав, Кабмін зобов’язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі «Українська енергетична біржа».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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