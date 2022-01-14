УЕБ: Розпочався прийом заявок від виробників для купівлі «соціального» газу

Від сьогодні виробники харчових продуктів із суттєвою соціальною важливістю можуть подавати заявки для участі у торгах з продажу природного газу власного видобутку. Про це у Фейсбуці написала пресслужба Міністерства енергетики України.

Торги будуть проведені на Українській енергетичній біржі 17 січня о 15:00.

Наказом Міненерго затверджено персональний склад та положення про комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку.

«З метою організації та проведення торгів просимо виробників надати заявки за відповідною формою на електронну адресу сьогодні до 16:00. Після цього комітет з нагляду затвердить список виробників, допущених до торгів», – йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів 30 грудня 2021 року ухвалив постанову, згідно з якою 20% газу, видобутого приватними компаніями, вносяться до списку продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках. Майданчиком для торгів визначено «Українську енергетичну біржу». Це розпорядження діє до 30 квітня 2022 року.

«Термінал» писав, Кабмін зобов’язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі «Українська енергетична біржа».

