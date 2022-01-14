Зарплатна заборгованість перед шахтарями становить 1,2 мільярда — Волинець

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: ,

Зарплатна заборгованість перед шахтарями становить 1,2 мільярда — Волинець

Загальний зарплатний борг перед працівниками вугільних підприємств становить 1,2 млрд грн.
Про це у Фейсбук написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«За офіційними даними Міненерго станом на 10.01 зарплатна заборгованість перед шахтарями становить 1,2 млрд грн… Призупинені акції протесту гірників можуть розпочатися з новою силою уже наприкінці січня-лютого 2022 року. Бо шахтарі-протестувальники попереджали: якщо ситуація не виправиться і зарплата не виплачуватиметься вчасно – вони залишають за собою право повернутися до активних протестних дій», — написав він.

За словами Волинця, влада досі не розробила чіткого механізму виплати боргів, також нема плану розрахунку з шахтарями на найближчий рік.

«Тими грошима, що шахтарі отримали напередодні свят, вже сплачено за комунальні послуги, зроблені виплати по позиках та кредитах, занесені борги до місцевих магазинів, в яких протягом жовтня – грудня шахтарі брали продукти через «кредитний зошит», — пояснив Волинець.

Він додав, що виплачені в останні дні року 892 млн грн боргу дещо знизили протестні настрої в трудових колективах, але глобально проблеми не вирішили.

«Люди хочуть і мають право отримати зароблене», — заявив голова профспілки шахтарів.

«Термінал» писав, ДП «Укрвугілля» 30 грудня 2021 року перерахувало 500 млн грн на виплату зарплати працівникам державних шахт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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