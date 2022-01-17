17 січня УЕБ проводить перші торги з продажу газу для виробників соціальних продовольчих товарів

Перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств пройдуть 17 січня о 15:00 відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 19 від 12.01.2022 «Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість».

Про це пише пресслужба УЕБ.

З метою організації та проведення торгів просимо суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість (споживачів природного газу), сьогодні подати “заявку споживача” за відповідною формою на електронну адресу gas.auction@mev.gov.ua для постачання газу в січні.

Після цього комітет з нагляду затвердить список постачальників допущених до торгів, що здійснюватимуть закупівлю газу на біржі для задоволення потреб суб’єктів господарювання з переліку, затвердженого наказом Мінагрополітики від 5 січня 2022 р.

Перші торги відбудуться на УЕБ 17 січня о 15.00.

Перелік продавців та покупців природного газу, допущених до торгів комітетом з нагляду, буде опубліковано на сайті УЕБ.

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