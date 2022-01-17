2022-01-17: Нафтові ціни продовжують демонструвати підвищувальний тренд

Обновлено: Январь 17, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-17: Нафтові ціни продовжують демонструвати підвищувальний тренд

Ціни на нафту зростають сьогодні після впевненого підйому за підсумками минулого тижня.

Про це пише Investing.com.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:22 кск становила $86,20 за барель, що на $0,14 (0,16%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $1,59 (1,9%) – до $86,06 за барель.

Ціна березневих ф’ючерсів на Brent під час торгів підіймалася до $86,71 за барель, впритул наближаючись до максимуму з жовтня 2014 року. Проте контракти не змогли утриматися на цьому рівні, опустившись на тлі даних про уповільнення темпів зростання економіки Китаю у четвертому кварталі 2021 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до 8:23 кск $84,19 за барель, що на $0,37 (0,44%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів піднялася на $1,7 (2,1%) і склала $83,82 за барель. За минулий тиждень Brent подорожчав на 5,3%, WTI – на 6,2%.

Темпи зростання економіки Китаю, одного з найбільших у світі імпортерів нафти, у 4-му кварталі 2021 року сповільнилися до 4% у річному вираженні у порівнянні з 4,9% у 3-му кварталі та стали найслабшими з 2-го кварталу 2020 року. , свідчать дані Державного статуправління (ДСУ) КНР З початку 2022 року ціни на нафту зросли більш ніж на 10%, що пов’язано переважно зі скороченням пропозиції з боку окремих держав ОПЕК+, наприклад, Лівії. «Нафтовий ринок проігнорував нову хвилю COVID-19″, — зазначає засновник Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі. «Перебої з постачанням нафти з деяких країн ОПЕК+ і геополітичні ризики, що ростуть, підтримують висхідний настрій нафтового ринку», — наводить слова експерта Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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