Енергетична система України працює упевнено — Нємчінов

Енергетична система України працює упевнено, попри наявні виклики.

У цьому запевнив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов співвітчизників у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютубі.

«Новий рік розпочався із багатьох викликів як епідемічного характеру, так і енергетичного. В Україні були зафіксовані достатньо серйозні певні температурні рекорди для цієї зими щодо низьких температур. Але поки що, слава Богу, уся енергетична система країни працює упевнено. Нафтогаз виконує свої зобов’язання перед своїми контрагентами. І ми намагаємося регулювати цю ситуацію», — сказав Немчінов.

Водночас він звернув увагу українців на те, що держава стоїть на порозі нової хвилі коронавірусної інфекції.

«Захворюваність, на жаль, зростає. І тут не можу не закликати всіх підписників, а також глядачів цього каналу до бустерної вакцинації», — сказав урядовець.

Він запевнив у тому, що нині є така можливість, адже Міністерство охорони здоров’я попрацювало над тим, аби дати змогу усім охочим зробити третє щеплення проти коронавірусу.