Об’єм газу у ПСГ Європи вже нижче історичного мінімуму — Газпром

Європа відібрала зі своїх підземних сховищ 62,6% закачаного влітку газу, йдеться в повідомленні Газпрому на офіційному телеграм-каналі.

Передає Прайм.

«За даними Gas Infrastructure Europe, на 15 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 25% (на 15,6 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже 62,6% від обсягу газу, закачаного в літній період», — повідомляє Газпром.

Уточнюється, що обсяг активного газу в європейських сховищах на 15 січня становив 46,9 мільярда кубометрів — це на 1,091 мільярда кубометрів нижче історичних мінімальних значень на цю дату.

Раніше Термінал писав, що Єврокомісія очікує від Газпрому відповідь на запит щодо цін на газ.