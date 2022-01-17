Споживання газу в Україні у 2021 році скоротилося майже на 7%

Фактичне споживання газу в Україні скоротилось майже на 7%.

Про це у Телеграм написала пресслужба ОГТСУ.

У 2021 році фактичне споживання природного газу склало 26,8 млрд куб. м — на 6,6% нижче, ніж 2020 році, свідчать дані ТОВ “Оператор ГТС України”.

На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, — 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу). А виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.

Промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб. м газу (44,6%) — майже на 3% менше, ніж у 2020 році.

Читайте в «Терміналі», у 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.