Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ перевищили минулорічні — Герус

Обновлено: Январь 17, 2022. Тэги: , , ,

Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ перевищили минулорічні — Герус
Запаси вугілля під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у Телеграмі.

«У п’ятницю, 14 січня, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14.01.2022, на складах знаходилося 734,1 тис. т. Рік тому запаси складали 711,1 тис. т», — йдеться у дописі.

Герус зазначив, що з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. т.

Він наголосив, що»одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня, компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго — 4 судна з енергетичним вугіллям; а також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля».

За словами Геруса, станом на 14 січня, в роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2021 року Апарат Ради національної безпеки та оборони отримав доручення проконтролювати процес закупівлі вугілля для теплоелектростанцій.

В Україні, станом на 13 грудня, за даними Міністерства енергетики, на жодній теплоелектростанції не було дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Раніше «Термінал» писав, на Луганську ТЕС прибули перші 60 вагонів вугілля із Росії для забезпечення стабільної роботи станції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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