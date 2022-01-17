Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ перевищили минулорічні — Герус

Запаси вугілля під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у Телеграмі.

«У п’ятницю, 14 січня, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14.01.2022, на складах знаходилося 734,1 тис. т. Рік тому запаси складали 711,1 тис. т», — йдеться у дописі.

Герус зазначив, що з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. т.

Він наголосив, що»одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня, компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго — 4 судна з енергетичним вугіллям; а також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля».

За словами Геруса, станом на 14 січня, в роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2021 року Апарат Ради національної безпеки та оборони отримав доручення проконтролювати процес закупівлі вугілля для теплоелектростанцій.

В Україні, станом на 13 грудня, за даними Міністерства енергетики, на жодній теплоелектростанції не було дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Раніше «Термінал» писав, на Луганську ТЕС прибули перші 60 вагонів вугілля із Росії для забезпечення стабільної роботи станції.