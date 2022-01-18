2022-01-18: Нафтові ціни продовжують зростати

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги: , ,

2022-01-18: Нафтові ціни продовжують зростати

Ціни на нафту піднімаються у вівторок на тлі збільшеної геополітичної напруженості, Brent перевищила $88 за барель — максимум з жовтня 2014 року.

Передає Investing.

Напередодні стало відомо про удар безпілотників по території ОАЕ, в результаті якого загинули три людини. В результаті атаки стався вибух, який завдав шкоди трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі. Крім того, пожежа почалася в приміщенні на території Міжнародного аеропорту в Абу-Дабі.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 9:48 за Києвом у вівторок становить $88,06 за барель, що на $1,58 (1,83%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,4 (0,46%) — до $86,48 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $1,79 (2,15%) — до $85,09 за барель. У понеділок основні торги WTI не проводилися через вихідний в США.

Раніше Термінал писав, що нафтові ціни продовжують демонструвати підвищувальний тренд.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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