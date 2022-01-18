До газових торгів допустили ще 9 виробників продтоварів

Про це у Фейсбуці пише пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що комітет із нагляду оновив список виробників, допущених до торгів у січні.
Зокрема, додано 9 виробників продовольчих товарів (хлібовиробників), що мають істотну соціальну значущість: ТОВ»Васильківхлібпродукт»; ТОВ»Ізюмський хлібокомбінат «Кулиничі» ; ТОВ «Солодка хата»; ТОВ «Люботинський хлібопродукт «; ТОВ виробничо-комерційна фірма «Марганецький хлібозавод»; фізична особа-підприємець Кіріченко В. Л.; ТОВ «Умань хліб трейд; ТОВ «Луцький хлібокомбінат»; фізична особа-підприємець Патяка І. В.
Список підприємств, допущених до торгів формується відповідно до наказу Мінагрополітики від 5 січня 2022 року. Наступні торги відбудуться 18 січня 2022 року.
Як повідомлялося, уряд 12 січня 2022 року затвердив порядок біржових торгів газом для потреб виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Перші торги відбулись 17 січня 2022 року. Середньозважена ціна, що сформувалась в результаті торгів, становила 11,6 тис. грн за 1 тис. кубометрів.
Читайте в «Терміналі», 17 січня УЕБ проводить перші торги з продажу газу для виробників соціальних продовольчих товарів.