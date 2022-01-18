До газових торгів допустили ще 9 виробників продтоварів

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги: ,

До газових торгів допустили ще 9 виробників продтоварів
До торгів з продажу газу для підприємств, що виробляють соціально значущі продовольчі товари, допущено ще дев’ять виробників.

Про це у Фейсбуці пише пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що комітет із нагляду оновив список виробників, допущених до торгів у січні.

Зокрема, додано 9 виробників продовольчих товарів (хлібовиробників), що мають істотну соціальну значущість: ТОВ»Васильківхлібпродукт»; ТОВ»Ізюмський хлібокомбінат «Кулиничі» ; ТОВ «Солодка хата»; ТОВ «Люботинський хлібопродукт «; ТОВ виробничо-комерційна фірма «Марганецький хлібозавод»; фізична особа-підприємець Кіріченко В. Л.; ТОВ «Умань хліб трейд; ТОВ «Луцький хлібокомбінат»; фізична особа-підприємець Патяка І. В.

Список підприємств, допущених до торгів формується відповідно до наказу Мінагрополітики від 5 січня 2022 року. Наступні торги відбудуться 18 січня 2022 року.

Як повідомлялося, уряд 12 січня 2022 року затвердив порядок біржових торгів газом для потреб виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Перші торги відбулись 17 січня 2022 року. Середньозважена ціна, що сформувалась в результаті торгів, становила 11,6 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Читайте в «Терміналі», 17 січня УЕБ проводить перші торги з продажу газу для виробників соціальних продовольчих товарів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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