НКРЕКП позапланово перевірить ДТЕК Київські регіональні електромережі

Відповідне рішення ухвалене на засіданні НКРЕКП 18 січня.
Підставою для призначення перевірки стали скарги споживачів, які надійшли до регулятора у грудні.
Як повідомлялося, НКРЕКП закликала операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) оптимізувати графіки ремонтних робіт з метою зменшення перерв у енергопостачанні.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки 12 компаній-операторів системи розподілу електроенергії та АТ «Укрзалізниця» через скарги споживачів.
Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала оператора системи розподілу «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 425 тис. грн через порушення ліцензійних умов.