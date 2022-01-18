У минулому році в Україну імпортовано нафтопродуктів на 9,6% більше, ніж у 2020-му

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги:

У минулому році в Україну імпортовано нафтопродуктів на 9,6% більше, ніж у 2020-му

Україна в 2021 році імпортувала 8,8 млн тонн, що на 9,6% більше, ніж у 2020-му (8,2 млн тонн). 

Піше Бізнес Цензор.

За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовані на суму $5,6 млрд, що на 65,3% більше, ніж у 2020 році ($3,4 млрд).

Із Білорусі імпортовано паливо на $2,35 млрд (частка – 41,87%), РФ – на $1,24 млрд (22,09%), Литви – на $654,58 млн (11,66%), інших країн – на $1,36 млрд. (24,37%).

Крім того, Україна експортувала 308,7 тис. тонн (+3,3% до 2020 року) нафтопродуктів на загальну суму $192,6 млн (+50,3%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Латвії палива склала $36,7 млн, Естонії – $32,6 млн, Мальти – $18,8 млн, інших країн – $104,4 млн. 

Читайте у Терміналі: Укртранснафта транспортувала рекордний обсяг нафти на заводи країни.

Автор:

(Всего статей: 19671)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: