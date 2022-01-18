У минулому році в Україну імпортовано нафтопродуктів на 9,6% більше, ніж у 2020-му

Україна в 2021 році імпортувала 8,8 млн тонн, що на 9,6% більше, ніж у 2020-му (8,2 млн тонн).

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За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовані на суму $5,6 млрд, що на 65,3% більше, ніж у 2020 році ($3,4 млрд).

Із Білорусі імпортовано паливо на $2,35 млрд (частка – 41,87%), РФ – на $1,24 млрд (22,09%), Литви – на $654,58 млн (11,66%), інших країн – на $1,36 млрд. (24,37%).

Крім того, Україна експортувала 308,7 тис. тонн (+3,3% до 2020 року) нафтопродуктів на загальну суму $192,6 млн (+50,3%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Латвії палива склала $36,7 млн, Естонії – $32,6 млн, Мальти – $18,8 млн, інших країн – $104,4 млн.

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