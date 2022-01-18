УЕБ: На біржі торік реалізували 3,1 мільйона кубів необробленої деревини

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги: , ,

УЕБ: На біржі торік реалізували 3,1 мільйона кубів необробленої деревини
У 2021 році на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) реалізовано 3,14 млн кубометрів необробленої деревини.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«У 2021 році на Українській енергетичній біржі реалізовано 3,14 млн кубічних метрів деревини загальною вартістю 7,91 млрд грн. Кількість акредитованих для торгів учасників зросла на 1502 — до 3946 компаній», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час аукціонів в середньому вартість лотів зростала на 35% (з історично максимальним підвищенням ціни на 602%). Таке зростання ціни дозволило державним лісгоспам отримати майже 2 млрд грн додаткового доходу у другому півріччі 2021 року.

При цьому для гарантії виконання угод УЕБ забезпечує перевірку надійності учасників, кожен з яких проходить акредитацію для участі в торгах. Такий підхід дозволив вже у другому півріччі 2021 року підвищити частку реалізації виставленої на продаж деревини до 92%.

Цього року УЕБ планує впровадити нові інструменти для учасників торгів деревиною: довгострокові контракти, цінові індекси та додаткові можливості для хеджування ризиків.

Як повідомлялося, з 1 липня 2021 року торгівля необробленою деревиною має відбуватися виключно на біржі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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