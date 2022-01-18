УЕБ: На біржі торік реалізували 3,1 мільйона кубів необробленої деревини

У 2021 році на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) реалізовано 3,14 млн кубометрів необробленої деревини.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«У 2021 році на Українській енергетичній біржі реалізовано 3,14 млн кубічних метрів деревини загальною вартістю 7,91 млрд грн. Кількість акредитованих для торгів учасників зросла на 1502 — до 3946 компаній», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час аукціонів в середньому вартість лотів зростала на 35% (з історично максимальним підвищенням ціни на 602%). Таке зростання ціни дозволило державним лісгоспам отримати майже 2 млрд грн додаткового доходу у другому півріччі 2021 року.

При цьому для гарантії виконання угод УЕБ забезпечує перевірку надійності учасників, кожен з яких проходить акредитацію для участі в торгах. Такий підхід дозволив вже у другому півріччі 2021 року підвищити частку реалізації виставленої на продаж деревини до 92%.

Цього року УЕБ планує впровадити нові інструменти для учасників торгів деревиною: довгострокові контракти, цінові індекси та додаткові можливості для хеджування ризиків.

Як повідомлялося, з 1 липня 2021 року торгівля необробленою деревиною має відбуватися виключно на біржі.

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