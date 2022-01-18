Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 15,4% (на 2 млн 612,018 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 19 млн 563,048 тис.

Передає Інтерфакс-Україна.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $2 млрд 488,696 млн, що на 47,2% більше, ніж у 2020-му ($1 млрд 690,541 млн).

З РФ надійшло вугілля на $1 млрд 545,208 млн (частка в імпорті 62,09%), США – на $494,636 млн (19,88%), Казахстану – на $253,469 млн (10,18%), інших країн – на $195,383 млн (7,85%).

Експорт Україною вугілля у 2021 році становив 4,982 тис. тонн на $0,8 млн, зокрема до Словаччини – на $0,768 млн, Угорщини – на $0,018 млн, Болгарії – на $0,007 млн, інших країн – на $0,007 млн. У 2020 році експорт становив 2,548 тис. тонн на $0,724 млн.

Раніше Термінал писав, що Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну.