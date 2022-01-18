Рубрика | Торговля, Украина

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги:

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 15,4% (на 2 млн 612,018 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 19 млн 563,048 тис.

Передає Інтерфакс-Україна.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $2 млрд 488,696 млн, що на 47,2% більше, ніж у 2020-му ($1 млрд 690,541 млн).

З РФ надійшло вугілля на $1 млрд 545,208 млн (частка в імпорті 62,09%), США – на $494,636 млн (19,88%), Казахстану – на $253,469 млн (10,18%), інших країн – на $195,383 млн (7,85%).

Експорт Україною вугілля у 2021 році становив 4,982 тис. тонн на $0,8 млн, зокрема до Словаччини – на $0,768 млн, Угорщини – на $0,018 млн, Болгарії – на $0,007 млн, інших країн – на $0,007 млн. У 2020 році експорт становив 2,548 тис. тонн на $0,724 млн.

Раніше Термінал писав, що Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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