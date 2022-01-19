2022-01-19: Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року

Обновлено: Январь 19, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-19: Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року
Ціни на нафту продовжують зростати в середу, 19 січня, оновлюючи максимуми з 2014 року, через перебої з поставками в Туреччині та тривожні геополітичні проблеми у РФ і Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом сягнула $87,90 (+0,45%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $85,31 (+0,57%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $87,51 і $84,83 відповідно.

Турецький державний оператор трубопроводу Botas заявив у вівторок, що перекрив потоки нафти трубопроводом Кіркук – Джейхан після вибуху в системі. Причина вибуху невідома. Нафта цим трубопроводом надходить з Іраку – другого за величиною виробника в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до турецького порту Джейхан, для експорту.

Геополітичні проблеми Росії – другого за величиною виробника нафти у світі, та ОАЕ – третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, посилюють проблеми з постачанням.

ОАЕ пізно ввечері у вівторок скликали засідання Ради безпеки ООН, щоб засудити напад на Абу-Дабі у понеділок з боку єменського руху хуситів, які загрожують подальшими нападами.

Тим часом російські війська вишикувалися на кордоні з Україною, а Білий дім називає цю кризу вкрай небезпечною і заявляє, що РФ може розпочати вторгнення у будь-який момент.

Представники ОПЕК повідомили агенції «Рейтер», що зростання цін на нафту може тривати впродовж найближчих кількох місяців, оскільки попит відновлюється, а можливості ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції обмежені.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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