Газпром не став бронювати на лютий додатковий транзит через Україну — ОГТСУ

Тиск на Європу з метою запуску «Північного потоку-2″ продовжується.

Про це у Facebook написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.

«За результатами першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 млн куб. м потужностей для імпорту газу, з яких 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/добу) на віртуальній точці» Берег» (Угорщина) та 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/добу) – на точці «Будинце» (Словаччина)», — написав він.

За словами Сергія Макогона, теоретично Газпром міг замовити транзит газу вп’ятеро більше. До того ж ще у грудні минулого року Оператор ГТС України збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу.

«Тепер для бронювання доступні 27 млн куб. м зі Словаччини та збільшено до 8 млн куб. м гарантовано потужності з Угорщини. У 2021 році 90% газу Україна імпортувала віртуальним реверсом саме з Угорщини, що продемонструвало ринковий попит на угорсько-українському маршруті транспортування газу «, — написав голова ОГТСУ.

До речі, нагадав голова ОГТСУ у січні 2019-го за перші 16 діб середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у «ковідному» 2020-му — 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, 2022-го – всього 52,4 млн куб. м газу. «Висновки напрошуються самі за себе — Газпром не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період», — переконаний Сергій Макогон.

Нагадаємо, що російський концерн не замовляв також потужності частини польського газопроводу Ямал-Європа. У Газпрому діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — 109 млн куб. м на добу. У січні російський монополіст використовує ці можливості лише наполовину. За 15 днів середнє прокачування склало 53 млн куб. м на добу. Зі свого боку польська сторона пропонувала 89 млн куб. м у своїй ділянці газопроводу «Ямал-Європа», але Газпром також проігнорував цю пропозицію. На січень концерн бронював 19,3 млн куб. м щодобових потужностей, але поки що не користувався ними. Раніше портал «Коментарі» писав, що Путін назвав умови для транзиту російського газу через територію України.