Газпром не став бронювати на лютий додатковий транзит через Україну — ОГТСУ

Обновлено: Январь 19, 2022. Тэги: , , ,

Газпром не став бронювати на лютий додатковий транзит через Україну — ОГТСУ
Тиск на Європу з метою запуску «Північного потоку-2″ продовжується.

Про це у Facebook написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.
«За результатами першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 млн куб. м потужностей для імпорту газу, з яких 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/добу) на віртуальній точці» Берег» (Угорщина) та 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/добу) – на точці «Будинце» (Словаччина)», — написав він.
За словами Сергія Макогона, теоретично Газпром міг замовити транзит газу вп’ятеро більше. До того ж ще у грудні минулого року Оператор ГТС України збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу.
«Тепер для бронювання доступні 27 млн куб. м зі Словаччини та збільшено до 8 млн куб. м гарантовано потужності з Угорщини. У 2021 році 90% газу Україна імпортувала віртуальним реверсом саме з Угорщини, що продемонструвало ринковий попит на угорсько-українському маршруті транспортування газу «, — написав голова ОГТСУ.
До речі, нагадав голова ОГТСУ у січні 2019-го за перші 16 діб середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у «ковідному» 2020-му — 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, 2022-го – всього 52,4 млн куб. м газу. «Висновки напрошуються самі за себе — Газпром не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період», — переконаний Сергій Макогон.
Нагадаємо, що російський концерн не замовляв також потужності частини польського газопроводу Ямал-Європа. У Газпрому діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — 109 млн куб. м на добу. У січні російський монополіст використовує ці можливості лише наполовину. За 15 днів середнє прокачування склало 53 млн куб. м на добу. Зі свого боку польська сторона пропонувала 89 млн куб. м у своїй ділянці газопроводу «Ямал-Європа», але Газпром також проігнорував цю пропозицію. На січень концерн бронював 19,3 млн куб. м щодобових потужностей, але поки що не користувався ними. Раніше портал «Коментарі» писав, що Путін назвав умови для транзиту російського газу через територію України.

Автор:

(Всего статей: 19681)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: