Кількість замовників послуг українських ПСГ перевищила тисячу компаній — Укртрансгаз

Число замовників послуг Укртрансгазу – Оператора газосховищ України перетнуло позначку у тисячу компаній. Тисячний договір на послуги зберігання (закачування та відбору) газу в Україні підписала компанія зі Швейцарії.

Повідомляє Укртрансгаз.

Станом на середину січня 2022 року число клієнтів, що користуються послугами українських ПСГ, вже сягає 1003. З них 111 компаній є іноземними та представляють 27 країн із трьох континентів: Європи, Північної Америки та Азії.

Наголошується, що тільки за минулі три роки, від січня 2019-го, портфоліо замовників послуг Укртрансгазу збільшилося більш ніж удвічі. А кількість компаній-нерезидентів у ньому зросла у 8 разів.

«Укртрансгаз зміг міцно закріпитися на європейському газовому ринку як сучасний оператор зі зберігання газу. Постійне зростання кількості замовників послуг та інтерес до українських ПСГ з боку іноземних компаній, які восени 2020-го зберігали у нас 10 млрд куб. м газу, чітко демонструють правильність бізнес-стратегії компанії та підтверджують високий потенціал бізнесу зі зберігання газу в Україні», – зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

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