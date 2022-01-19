Минулого року українці встановили майже удвічі більше СЕС, ніж у 2020

У 2021 році майже 15 тис. українських родин встановили сонячні установки. Це майже удвічі більше, ніж у 2020 році, пише пресслужба Держенергоефективності.

У цілому на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі та заощаджують на рахунках за електроенергію. Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт.

Про такий стабільний попит населення на СЕС свідчать результати щоквартального моніторингу, що проводить Держенергоефективності на основі даних постачальників універсальних послуг та операторів системи розподілу.

У трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами СЕС увійшли такі області:

Дніпропетровська – 6466 СЕС загальною потужністю 183 МВт;

Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 МВт;

Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 МВт.

За розрахунками Агентства, домогосподарства із встановленими сонячними станціями загальною потужністю 1205 МВт в середньому за рік можуть виробляти близько 1400 млн кВт*год електричної енергії. Для порівняння цього достатньо, щоб забезпечити близько 460 тис. домогосподарств «чистою» електроенергією.

Фактично, домогосподарства із СЕС сприяють розвитку малої енергогенерації та розвитку такого напряму, як «прос’юмери». Це відповідає вимогам 4-му енергетичному пакету ЄС.

Безсумнівно, використання сонячних панелей дає змогу домогосподарствам забезпечувати свої потреби в електроенергії і ставати більш енергоефективними, а також заощаджувати витрати на електричну енергію.

«Термінал» писав, в Україні нараховується понад 39 тис. домогосподарств, які використовують сонячні панелі, загальна потужність установлених СЕС у домогосподарствах перевищила 1 ГВт.