Попит на нафту в 2022-му перевищить допандемійний рівень — МЕА

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що глобальний попит на нафту в 2022 році перевищить допандемійний рівень.

Пише The Wall Street Journal з посиланням на доповідь організації.

За прогнозом МЕА, сумарний попит цього року повинен скласти 99,7 млн барелів на добу, що приблизно на 200 000 барелів на добу більше рівня 2019 року. У грудні МЕА прогнозувало, що попит в 2022 році повернеться на доковідний рівень, склавши 99,5 млн барелів на добу.

МЕА пояснює новий прогноз тим, що «омікрон» не матиме такого впливу на економіку, як попередні штами.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року.