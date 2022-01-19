Розслідування АМКУ стосується угоди із компанією «ЙЕ Енергія» — Нафтогаз

Обновлено: Январь 19, 2022. Тэги: , ,

Розслідування АМКУ стосується угоди із компанією «ЙЕ Енергія» — Нафтогаз

Розслідування Антимонопольного комітету (АМКУ), яке проводиться стосовно газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг», стосується угоди на постачання газу для населення із компанією «ЙЕ Енергія».

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Йдеться про угоду, підписану з ТОВ «ЙЕ Енергія». Нагадаємо, угода з компанією «ЙЕ Енергія», що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником Нафтогазу на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону «Трейдинг» Віллем Коппульс», — заявили у Нафтогазі.

Зазначається, що згаданий контракт надавав компанії «ЙЕ Енергія» можливість купувати газ у Нафтогазу дешевше, ніж це могли робити інші постачальники «блакитного палива» для населення — по 7,4 грн за 1 кубометр. Він також надавав можливість перепродавати це паливо не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за кубометр. При цьому Нафтогаз був би вимушений все-одно постачати газ для потреб населення.

«Нафтогаз з жовтня зупинив дію підписаної попереднім керівництвом компанії угоди з ТОВ «ЙЕ Енергія» та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії «ЙЕ Енергія» перед національною компанією за цими угодами не погашені донині», — повідомляють у НАКу.

За підрахунками компанії, розірвання контракту із «ЙЕ Енергія» запобігло отриманням останньою надприбутків на понад 110 млрд грн.

Наразі Нафтогаз реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах у межах балансуючої групи.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про зловживання газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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