Розслідування АМКУ стосується угоди із компанією «ЙЕ Енергія» — Нафтогаз

Розслідування Антимонопольного комітету (АМКУ), яке проводиться стосовно газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг», стосується угоди на постачання газу для населення із компанією «ЙЕ Енергія».



Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Йдеться про угоду, підписану з ТОВ «ЙЕ Енергія». Нагадаємо, угода з компанією «ЙЕ Енергія», що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником Нафтогазу на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону «Трейдинг» Віллем Коппульс», — заявили у Нафтогазі.

Зазначається, що згаданий контракт надавав компанії «ЙЕ Енергія» можливість купувати газ у Нафтогазу дешевше, ніж це могли робити інші постачальники «блакитного палива» для населення — по 7,4 грн за 1 кубометр. Він також надавав можливість перепродавати це паливо не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за кубометр. При цьому Нафтогаз був би вимушений все-одно постачати газ для потреб населення.

«Нафтогаз з жовтня зупинив дію підписаної попереднім керівництвом компанії угоди з ТОВ «ЙЕ Енергія» та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії «ЙЕ Енергія» перед національною компанією за цими угодами не погашені донині», — повідомляють у НАКу.

За підрахунками компанії, розірвання контракту із «ЙЕ Енергія» запобігло отриманням останньою надприбутків на понад 110 млрд грн.

Наразі Нафтогаз реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах у межах балансуючої групи.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про зловживання газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» у 2021 році сплатила 116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% перевищує показник 2020-го.