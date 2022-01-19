Україна має достатньо резервів потужності в енергосистемі — Шмигаль

Україна має достатній запас потужності в енергетичній системі на різних видах генерації.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня.

«Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно», — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.

Як повідомлялося, з початку опалювального сезону запаси вугілля на складах державних і приватних теплоелектростанцій зросли на 26%. Станом на 17 січня 2022 року на складах ТЕС накопичено 681,3 тис. тонн вугілля, з них 552,1 тис. тонн – на складах приватної генерації, 129,2 тис. тонн – на державних електростанціях.

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