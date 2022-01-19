Україна має достатньо резервів потужності в енергосистемі — Шмигаль

Обновлено: Январь 19, 2022. Тэги: ,

Україна має достатньо резервів потужності в енергосистемі — Шмигаль
Україна має достатній запас потужності в енергетичній системі на різних видах генерації.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 січня.

«Маємо достатні резерви потужності і на атомних, і на теплових, і на гідростанціях. В умовах енергетичної кризи в Європі, яку підживлює Російська Федерація, ми уважно моніторимо ситуацію й швидко реагуємо на всі виклики, аби пройти цей опалювальний сезон спокійно», — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що енергосистема України працює стабільно, а запаси вугілля на складах теплових станцій нині вже перевищили запаси за аналогічну дату минулого року.

Як повідомлялося, з початку опалювального сезону запаси вугілля на складах державних і приватних теплоелектростанцій зросли на 26%. Станом на 17 січня 2022 року на складах ТЕС накопичено 681,3 тис. тонн вугілля, з них 552,1 тис. тонн – на складах приватної генерації, 129,2 тис. тонн – на державних електростанціях.

Читайте в «Терміналі», тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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