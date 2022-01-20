2022-01-20: Нафта Brent торгується по $88 за барель, піднялась в ціні і нафта WTI

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли під час азійських торгів у четвер.

Про це пише Investing.com.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням у березні торгуються за ціною 85,62 дол. за барель, на момент написання цього коментаря піднявшись на 0,21%.

На момент написання матеріалу нафта WTI знайшла підтримку на рівні $82,94 та опір – на $86,79.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує ставлення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,01% і торгується на позначці $95,495.

Щодо інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням у березні зріс на 0,29%, досягнувши позначки $88,18 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent та нафту WTI склала $2,56 за барель.