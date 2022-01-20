Мінагро збільшило кількість компаній, які можуть купити «соціальний» газ

Міністерство аграрної політики розширило перелік соціально важливих продуктів, виробники яких можуть купувати газ на Українській енергетичній біржі.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Наказом від 18.01.2022 року № 19 «Про внесення змін до Переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість: борошна пшеничного (КВЕД — 10.61), молока пастеризованого (КВЕД — 10.51), хліба житньо-пшеничного (КВЕД — 10.71), яєць курячих (КВЕД — 01.47), птиці (тушка куряча) (КВЕД — 10.12) і олії соняшникової) (КВЕД — 10.41)» внесено зміни до затвердженого наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 січня 2022 року № 3″, — йдеться у повідомленні.

Виробники цих продуктів отримали можливість право купувати газ українського видобутку на аукціоні.

Нагадаємо, наказом від 05.01.2022 року № 3 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість» затверджено відповідний список підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають суттєву соціальну значимість.

«Термінал» писав, 17 січня на УЕБ відбулися перші торги з продажу «соціального» газу. Виробники під час першого ж аукціону розкупили 1,3 млн природного газу. На другому аукціоні підприємства купили 510 тис. кубометрів газу, середньозважена ціна становила 14 140 тис. грн./тис. куб. м.