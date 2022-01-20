Парламент Молдови запровадив НC в енергетиці

Обновлено: Январь 20, 2022. Тэги: , ,

Парламент Молдови запровадив НC в енергетиці
Парламент Молдови проголосував за надзвичайний стан (НС) у зв’язку із ситуацією в енергетиці.

Про це повідомляє Newsmaker.
За рішення проголосувало 58 депутатів. НС діятиме протягом 60 днів.
Передбачається, що після введення НС, влада дозволить відстрочити оплату ПДВ з боку «Молдовагаз», а також виплатить в аванс компенсації населенню за січень, лютий та березень. Сума відкладеного ПДВ з боку «Молдовагаз» становить 125 млн лей (196,5 млн грн), а компенсацій близько 500-550 млн лей (864,8 млн грн). Уряд Молдови на своєму засіданні 19 січня схвалив надзвичайний стан (НС) в енергетичному секторі через ризик припинення постачання газу.
«Термінал» писав, прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу  заявила, що молдавська сторона просить Газпром відкласти авансовий платіж за поставку газу до тих пір, поки в країні не буде переглянутий тариф на паливо. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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