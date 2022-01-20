У 2021 році до України імпортовано об’єм електроенергії, що дорівнює 1,1% від загального електроспоживання

За підсумками 2021 року імпорт електроенергії в Україну становив 1,1% від загального електроспоживання (брутто).

Інформує Укренерго.

У 2021 році обсяг імпорту електроенергії в Україну склав 1 693,6 млн кВт·год, що на 26,5% менше, ніж в у 2020 році (2284,9 млн кВт·год). Пік імпорту припав на лютий – 509,3 млн кВт·год, а в жовтні не здійснювався з жодної країни.

При цьому 75,5% (1 278,5 млн кВт·год) від його обсягу було поставлено в торгову зону «ОЕС України» (з Білорусі та Росії), а в «острів Бурштинської ТЕС» — лише 24,5% (415,1млн кВт·год із Словаччини, Угорщини, Румунії).

Найбільше електроенергії у 2021 році було імпортовано з Білорусі — 1 176,6 млн кВт·год (69,5%). На другому місці за обсягами Словаччина —308 млн кВт·год (18,2%).

У порівнянні з 2020 роком імпорт з країн Європи в «острів Бурштинської ТЕС» зменшився за всіма напрямками: на 79,1% із Словаччини, на 87,1% із Угорщини та на 54,6% із Румунії. З 26 травня по 1 листопада 2021 року імпорт з Росії та Білорусі не здійснювався через обмеження доступної пропускної спроможності до 0 МВт.

Переважна частка експорту української електроенергії — 95,4% (3 334 млн кВт·год) — припала на країни ЄС (Словаччина, Румунія, Угорщина, Польща).

Загальний обсяг експорту електроенергії з України у минулому році склав 3 495,4 млн кВт·год, що на 26,5% менше ніж у 2020 році (4 754 млн кВт·год). Пік експорту прийшовся на березень — 504,1 млн кВт·год, тоді як мінімум був у лютому — 6,6 млн кВт·год.

Експорт із торгової зони «острова Бурштинської ТЕС» (в Словаччину, Румунію та Угорщину) склав 72% загальних обсягів (2 514 млн кВт·год), з торгової зони «ОЕС України» (в Польщу та Молдову) — лише 28,1% (981 млн кВт·год).

Найбільші обсяги у 2021 році було експортовано до Угорщини — 1 570 млн кВт·год (44,9% від загального обсягу), Польщі — 819,6 млн кВт·год (23,5%) та Румунії — 642,6 млн кВт·год (18,4%).

У порівнянні із 2020 роком збільшення експорту електроенергії відбулося лише до Словаччини — у 7,3 раза (до 301,4 млн кВт·год). В 2021 році був відсутній експорт до Білорусі, а найвідчутніше зменшився до Польщі — на 44,7%. Також знизилися обсяги, що експортовані до Румунії — на 25,9%, Угорщини — на 25,6%, до Молдови — на 3,7%.

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