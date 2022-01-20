УЕБ: Реалізація енергоресурсів за минулий місяць зросла на 11%

За підсумками грудня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 80 торгових сесій у БЕТС та 163 аукціони з купівлі — продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», 84 торгові сесії з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

Про це повідомляє пресслужба біржі.

Обсяг реалізації енергоресурсів у вартісному виразі за минулий місяць зріс на 11% у співвідношенні до показника грудня 2020 року (без урахування обсягів торгівлі з використанням диференціалів). Більшість реалізованих обсягів відбулася за напрямками «Електрична енергія» та «Необроблена деревина».

Реалізація електроенергії за двосторонніми договорами в обох торгових зонах за підсумками грудня 2021 року склала 61,98 млн МВт. год (з ПСО).

Протягом грудня на УЕБ було реалізовано 117,951 млн куб. м природного газу, 12,559 тис. т. скрапленого газу, 141,255 тис. т. нафти та газового конденсату, 150,780 тис. т нафтопродуктів, а також 389,47 тис. куб. м необробленої деревини.

Кількість учасників торгів у ПП БЕТС становить 1109, за напрямком «Електрична енергія» станом на кінець місяця нараховується 415 компаній. Кількість клієнтів за напрямком «Необроблена деревина» — 3,9 тис. компаній.

«Термінал» писав, УЕБ: На аукціоні реалізували ще 0,5 мільйона кубів газу для виробників продтоварів