«Укргазвидобування» запустило комплекс для обліку газу у кВт-год

АТ «Укргазвидобування», яке входить до Групи «Нафтогаз», розпочало дослідно-промислову експлуатацію нового програмного комплексу Bee-UGV, спеціально розробленого для збору даних з вузлів обліку енергоресурсів (природного газу, рідких вуглеводнів, електроенергії) та для розрахунку кількості природного газу в одиницях енергії (кВт-год).

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. В Україні ж наразі підрахунок обсягів газу здійснюється у кубометрах, але такий спосіб обліку не враховує калорійність палива. Новий програмний комплекс також дасть можливість оперативно отримувати та аналізувати інформацію з автоматизованих вузлів обліку природного газу, нафти та газового конденсату, пластової води, електроенергії, потокових та лабораторних приладів визначення фізико-хімічних параметрів природного газу, теплоти згоряння і вмісту вологи тощо», — йдеться у повідомленні.

Новий програмний комплекс з обліку енергоносіїв АТ «Укргазвидобування» автоматично приводитиме об’єм природного газу до нових стандартних умов (відповідно до вимог закону України №1974-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»), розраховуватиме та зберігатиме інформацію.

Комплекс — українська розробка. Над його створенням працювали фахівці АТ «Укргазвидобування» та «Науково-дослідного інституту транспорту газу» (АТ «Укртрансгаз»).

«Донедавна створення єдиного програмного комплексу для обліку та обробки інформації з величезної кількості приладів різного призначення, з різних середовищ і «поколінь» вважалося неможливим. Але наші фахівці подолали цей стереотип і завдяки Bee-UGV об’єднали в одну систему 3176 облікових приладів. А у разі потреби маємо можливість відстежувати показники зі 100 вузлів обліку одночасно в режимі реального часу», — прокоментував розробку директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

Нагадаємо, перехід на енергоодиниці стане обов’язковим з 1 травня 2022 року (відповідно до вимог закону України №1850-ІХ від 02.11.2021 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії»). Введений в експлуатацію програмний комплекс якраз і дозволить обліковувати не тільки обсяг газу, але його кількість в енергетичних одиницях.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» у 2021 році застосувало на 75 свердловинах технологію капілярних систем, яка дає змогу інтенсифікувати видобуток газу на складних свердловинах, схильних до накопичення рідини.