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«Укргазвидобування» запустило комплекс для обліку газу у кВт-год

Обновлено: Январь 20, 2022. Тэги: , ,

«Укргазвидобування» запустило комплекс для обліку газу у кВт-год

АТ «Укргазвидобування», яке входить до Групи «Нафтогаз»,  розпочало дослідно-промислову експлуатацію нового програмного комплексу Bee-UGV, спеціально розробленого для збору даних з вузлів обліку енергоресурсів (природного газу, рідких вуглеводнів, електроенергії) та для розрахунку кількості природного газу в одиницях енергії (кВт-год).

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. В Україні ж наразі підрахунок обсягів газу здійснюється у кубометрах, але такий спосіб обліку не враховує калорійність палива. Новий програмний комплекс також дасть можливість оперативно отримувати та аналізувати інформацію з автоматизованих вузлів обліку природного газу, нафти та газового конденсату, пластової води, електроенергії, потокових та лабораторних приладів визначення фізико-хімічних параметрів природного газу, теплоти згоряння і вмісту вологи тощо», — йдеться у повідомленні.

Новий програмний комплекс з обліку енергоносіїв АТ «Укргазвидобування» автоматично приводитиме об’єм природного газу до нових стандартних умов (відповідно до вимог закону України №1974-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»), розраховуватиме та зберігатиме інформацію.

Комплекс — українська розробка. Над його створенням працювали фахівці АТ «Укргазвидобування» та «Науково-дослідного інституту транспорту газу» (АТ «Укртрансгаз»).

«Донедавна створення єдиного програмного комплексу для обліку та обробки інформації з величезної кількості приладів різного призначення, з різних середовищ і «поколінь» вважалося неможливим. Але наші фахівці подолали цей стереотип і завдяки Bee-UGV об’єднали в одну систему 3176 облікових приладів. А  у разі потреби маємо можливість відстежувати показники зі 100 вузлів обліку одночасно в режимі реального часу», — прокоментував розробку директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

Нагадаємо, перехід на енергоодиниці стане обов’язковим з 1 травня 2022 року (відповідно до вимог закону України №1850-ІХ від 02.11.2021 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії»). Введений в експлуатацію програмний комплекс якраз і дозволить обліковувати не тільки обсяг газу, але його кількість в енергетичних одиницях.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» у 2021 році застосувало на 75 свердловинах технологію капілярних систем, яка дає змогу інтенсифікувати видобуток газу на складних свердловинах, схильних до накопичення рідини.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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