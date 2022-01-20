В Естонії заморозять тарифи на пальне

Обновлено: Январь 20, 2022. Тэги: ,

В Естонії заморозять тарифи на пальне

Уряд Естонії домовився про заходи щодо зниження цін на енергоносії для населення, ухвалено рішення щодо фіксації гранично допустимої ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

Про це пише Прайм.

«Представникам правлячої в Естонії центристсько-реформістської коаліції вдалося досягти угоди щодо компенсацій жителям країни, які страждають від негативних наслідків зростання цін на енергоносії… Урядом ухвалене рішення про фіксацію гранично допустимої ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів», — пише Sputnik.

Як зазначає агентство, максимальний розмір оплати за електрику за споживання до 650 кіловат-годин на місяць становитиме 12 центів за кВт/год.

Це означає, що підвищення біржових цін або вартості у межах фіксованого пакета більш за зазначену суму компенсуватиметься з держбюджету. При цьому жодних клопотань надавати не потрібно — перерахунок на користь клієнта буде здійснюватись постачальниками послуг автоматично.

«Така ж практика вводиться і щодо газу, ціна якого для побутових споживачів не може бути вищою за 65 євро за мегават-годину. Фіксований максимум матиме силу у разі використання блакитного палива в обсязі до 2,75 МВт.год на місяць», — додає видання.

За даними Sputnik, щодо бізнес-клієнтів, то вони, згідно з рішенням уряду, звільняються від оплати мережевої послуги з доставки електроенергії. У питанні цін на газ для фірм та квартирних товариств ясності поки що немає.

Читайте в «Терміналі», Країни Балтії домовились про методику бойкоту електроенергії з Білоруської АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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