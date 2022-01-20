В Естонії заморозять тарифи на пальне

Уряд Естонії домовився про заходи щодо зниження цін на енергоносії для населення, ухвалено рішення щодо фіксації гранично допустимої ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

Про це пише Прайм.

«Представникам правлячої в Естонії центристсько-реформістської коаліції вдалося досягти угоди щодо компенсацій жителям країни, які страждають від негативних наслідків зростання цін на енергоносії… Урядом ухвалене рішення про фіксацію гранично допустимої ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів», — пише Sputnik.

Як зазначає агентство, максимальний розмір оплати за електрику за споживання до 650 кіловат-годин на місяць становитиме 12 центів за кВт/год.

Це означає, що підвищення біржових цін або вартості у межах фіксованого пакета більш за зазначену суму компенсуватиметься з держбюджету. При цьому жодних клопотань надавати не потрібно — перерахунок на користь клієнта буде здійснюватись постачальниками послуг автоматично.

«Така ж практика вводиться і щодо газу, ціна якого для побутових споживачів не може бути вищою за 65 євро за мегават-годину. Фіксований максимум матиме силу у разі використання блакитного палива в обсязі до 2,75 МВт.год на місяць», — додає видання.

За даними Sputnik, щодо бізнес-клієнтів, то вони, згідно з рішенням уряду, звільняються від оплати мережевої послуги з доставки електроенергії. У питанні цін на газ для фірм та квартирних товариств ясності поки що немає.

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