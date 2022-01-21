2022-01-21: Нафтові ціни корегуються на тлі інформаціїї про запаси в США

Ціни на нафту корегуються після публікації офіційних даних про запаси енергоносіїв у США.

Про це пише Investing.com.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:34 кск становила $86,92 за барель, що на $1,46 (1,65%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,06 (0,1%) – до $88,38 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $83,96 за барель, що на $1,59 (1,86%) нижче за підсумкове значення сесії в четвер.

Термін дії лютневих контрактів на WTI сплив із завершенням сесії у четвер. Вартість цих контрактів знизилася на $0,06 – до $86,9 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 515 тис. барелів — до 413,81 млн барелів, свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину зросли на 5,87 млн барелів і склали 246,62 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 1,43 млн барелів, до 127,95 млн барелів.

Експерти, опитані Bloomberg, очікували на зниження запасів нафти на 1,75 млн барелів, збільшення запасів бензину на 2,6 млн барелів і падіння запасів дистилятів на 1,3 млн барелів.

Дані Американського інституту нафти (API), показали збільшення запасів нафти в США на 1,404 млн барелів минулого тижня після зниження на 1,077 млн барелів тижнем раніше.