2022-01-21: Нафтові ціни корегуються на тлі інформаціїї про запаси в США

Обновлено: Январь 21, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-21: Нафтові ціни корегуються на тлі інформаціїї про запаси в США

Ціни на нафту корегуються після публікації офіційних даних про запаси енергоносіїв у США.

Про це пише Investing.com.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:34 кск становила $86,92 за барель, що на $1,46 (1,65%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,06 (0,1%) – до $88,38 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $83,96 за барель, що на $1,59 (1,86%) нижче за підсумкове значення сесії в четвер.

Термін дії лютневих контрактів на WTI сплив із завершенням сесії у четвер. Вартість цих контрактів знизилася на $0,06 – до $86,9 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 515 тис. барелів — до 413,81 млн барелів, свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину зросли на 5,87 млн барелів і склали 246,62 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 1,43 млн барелів, до 127,95 млн барелів.

Експерти, опитані Bloomberg, очікували на зниження запасів нафти на 1,75 млн барелів, збільшення запасів бензину на 2,6 млн барелів і падіння запасів дистилятів на 1,3 млн барелів.

Дані Американського інституту нафти (API), показали збільшення запасів нафти в США на 1,404 млн барелів минулого тижня після зниження на 1,077 млн барелів тижнем раніше. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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