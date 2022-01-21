Імпорт електроенергії за рік скоротився на 25,9%

Експорт електроенергії у 2021 році у порівнянні з 2020 роком скоротився на 26,5% (до 3,495 млрд кВт-год.), імпорт – на 25,9% (до 1,694 млрд кВт-год.).

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Пік імпорту припав на лютий – 509,3 млн кВт-год., а в жовтні не здійснювався з жодної країни. При цьому, 75,5% (1 278,5 млн кВт-год.) від його обсягу було поставлено в торгову зону «ОЕС України» (з Білорусі та Росії), а в «острів Бурштинської ТЕС» — лише 24,5% (415,1 млн кВт-год. зі Словаччини, Угорщини, Румунії)», — зазначили в Укренерго.

Минулого року найбільше електроенергії було імпортовано з Білорусі – 1,177 млрд кВт-год. (або 69,5% від всього обсягу імпорту). На другому місці за обсягами Словаччина – 308 млн кВт-год. (18,2%). При цьому, у порівнянні з 2020 роком імпорт з країн Європи в «острів Бурштинської ТЕС» зменшився за всіма напрямками: на 79,1% зі Словаччини, на 87,1% з Угорщини та на 54,6% із Румунії.

Повідомляється, що у 2021 році загальний обсяг експорту електроенергії з України становив 3,495 млрд кВт-год., що на 26,5% менше у порівнянні з 2020 роком. Пік експорту прийшовся на березень — 504,1 млн кВт-год., тоді як мінімум був у лютому — 6,6 млн кВт-год. При цьому, 72% експорту здійснювалося з «острова Бурштинської ТЕС».

Найбільші обсяги електроенергії у 2021 році було експортовано до Угорщини — 1,570 млрд кВт-год. (44,9% від загального обсягу), Польщі — 819,6 млн кВт-год. (23,5%) та Румунії — 642,6 млн кВт-год. (18,4%).

У грудні минулого року у порівнянні з листопадом імпорт електроенергії зріс на 80,5%, до 437 млн кВт-год., експорт – у 2,6 раза, до 338,0 млн кВт-год. Найбільші обсяги імпорту надійшли з Білорусі — 430,5 млн кВт-год. Зі Словаччини було імпортовано 3,9 млн кВт-год., з Румунії — 2,5 млн кВт-год.

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