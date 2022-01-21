На шахтах Міненерго видобування вугілля за перші три тижні січня зросло на 47%

За 20 днів 2022 року на українських державних шахтах видобуто 188 тис. тонн вугілля, що на 47,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021-го.

Про це свідчить інфографіка Міністерства енергетики у Фейсбуці.

«За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році», — йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, за перші 20 днів 2021 року було видобуто 159,9 тис. т вугілля, видобуток за аналогічний період 2020-го становив 125,3 тис. т.

Як повідомлялося, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності у 2021 році видобули 29,411 млн т вугілля, що на 7% більше планових показників.

«Термінал» писав, запаси вугілля під час нинішнього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року.