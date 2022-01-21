У ФРН пояснили слова про компенсацію за відмову від Північного потоку-2

Обновлено: Январь 21, 2022. Тэги: , ,

У ФРН пояснили слова про компенсацію за відмову від Північного потоку-2

У Мінекономіки ФРН прокоментували заяву міністра Роберта Хавбека, який назвав умови виплати компенсації за відмову від Північного потоку-2.

Передає Прайм.

Раніше глава відомства, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив в інтерв’ю виданню Spiegel, що Німеччина не зобов’язана виплачувати компенсацію в разі, якщо німецький регулятор вирішить, що проект Північний потік-2 не відповідає законам Євросоюзу і ФРН.

«У коаліційному договорі (на підставі якого працює уряд ФРН — ред.) йдеться, що для проектів в галузі енергетики в Німеччині діє європейське енергетичне право. Ці вимоги перевіряються сьогодні Федеральним мережевим агентством … незалежно від політичного впливу. Якщо вимоги виконані, то дозволи для експлуатації трубопроводу буде видано. Зараз не всі дозволи представлені, і про можливі подальші висновки — вони будуть перевірятися, коли прийде час, я не хочу забігати так далеко вперед. Міністр теж не став передбачати їх», — пояснила на брифінгу в Берліні, відповідаючи на запитання журналістів, представниця міністерства.

Представник Мін’юсту Німеччини, який також був присутній на брифінгу, відмовився від коментарів до даної заяви колеги.

Читайте у Терміналі: Терміни сертифікації газопроводу «Північний потік-2″ не мають принципового значення для Росії — постпред РФ при ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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