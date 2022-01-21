У ФРН пояснили слова про компенсацію за відмову від Північного потоку-2

У Мінекономіки ФРН прокоментували заяву міністра Роберта Хавбека, який назвав умови виплати компенсації за відмову від Північного потоку-2.

Передає Прайм.

Раніше глава відомства, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив в інтерв’ю виданню Spiegel, що Німеччина не зобов’язана виплачувати компенсацію в разі, якщо німецький регулятор вирішить, що проект Північний потік-2 не відповідає законам Євросоюзу і ФРН.

«У коаліційному договорі (на підставі якого працює уряд ФРН — ред.) йдеться, що для проектів в галузі енергетики в Німеччині діє європейське енергетичне право. Ці вимоги перевіряються сьогодні Федеральним мережевим агентством … незалежно від політичного впливу. Якщо вимоги виконані, то дозволи для експлуатації трубопроводу буде видано. Зараз не всі дозволи представлені, і про можливі подальші висновки — вони будуть перевірятися, коли прийде час, я не хочу забігати так далеко вперед. Міністр теж не став передбачати їх», — пояснила на брифінгу в Берліні, відповідаючи на запитання журналістів, представниця міністерства.

Представник Мін’юсту Німеччини, який також був присутній на брифінгу, відмовився від коментарів до даної заяви колеги.

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