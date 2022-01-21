Укренерго сертифікувало чотири енергоблоки АЕС для участі у ринку допоміжних послуг

Обновлено: Январь 21, 2022. Тэги: , ,

Укренерго сертифікувало чотири енергоблоки АЕС для участі у ринку допоміжних послуг

НЕК «Укренерго» видала Запорізькій АЕС (енергоблок №4), Южно-Українській АЕС (енергоблок №1) та Хмельницькій АЕС (енергоблоки №1 та №2) НАЕК «Енергоатом» Свідоцтва про відповідність вимогам до допоміжних послуг (ДП) в частині резервів підтримання частоти (РПЧ) з обсягом ±20 МВт для кожного енергоблоку.

Про це пише пресслужба НЕК.

Южно-Українська та Хмельницька АЕС стали другою і третьою атомною електростанцією відповідно, які отримали право надавати ДП в торговій зоні об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Загалом, вже 6 із 15 енергоблоків АЕС можуть надавати резерви (енергоблоки №1,2, 4 ЗАЕС та №1 ЮУАЕС, №1 та №2 ХАЕС), а загальний сертифікований обсяг РПЧ НАЕК «Енергоатом» зріс втричі — з ±40 до ±120 МВт.

Збільшення кількості енергоблоків АЕС на ринку допоміжних послуг сприятиме підвищенню надійності енергосистеми України та посилить конкуренцію між постачальниками ДП. Водночас забезпечення достатніх обсягів саме РПЧ — одна з ключових вимог для синхронізації ОЕС України з континентальною мережею Європи ENTSO-E.

Резерв підтримання частоти (РПЧ) належить до автоматичних резервів, що спрацьовують дуже швидко (до 30 с) при мінімальному відхиленні частоти без команди диспетчера. Вони використовуються для того, щоб зупинити зміну частоти електричного струму в енергосистемі та не допустити аварійних значень такої зміни.

Специфікою українських АЕС є те, що вони призначені для роботи в базовому режимі. Вони не здатні швидко змінювати генеруючу потужність на значну величину, тобто не призначені для маневрування. Водночас електрогідравлічна система регулювання турбіни (ЕГСР) на енергоблоці АЕС дозволяє за короткий час збільшити або зменшити її оберти та змінити генеруючу потужність у межах ±2% (20 МВт) від номінальної потужності (1000 МВт). Такі зміни безпечні та не суперечать правилам ядерної безпеки та роботи АЕС в цілому.

В торговій зоні «ОЕС України» 20 електростанцій можуть надавати енергосистемі ДП, з яких 8 – РПЧ. Сумарний обсяг сертифікованих РПЧ складає ±371 МВт, аРВЧ — на завантаження або розвантаження 1774 МВт, з них симетричних — ±1067 МВт, ручних РВЧ — на завантаження 4151 МВт і на розвантаження 4100 МВт, резервів заміщення (РЗ) — на завантаження або розвантаження 4840 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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