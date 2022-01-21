ЄК підтримала Україна у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС

Обновлено: Январь 21, 2022. Тэги: ,

ЄК підтримала Україна у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС

Україна отримала підтримку Єврокомісії у зусиллях із синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Євросоюзу та послідовно рухається до завершення цього процесу у 2023 році.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Брюсселя, пише Укрінформ.

«Наразі вирішуються технічні питання. Є абсолютна підтримка України в тому, що ми плануємо синхронізуватися з європейськими енергомережами та, нарешті, відрізатися від енергомереж Російської Федерації та Білорусі. У плані ми маємо 2023 рік», – сказав міністр.

За його словами, Україна перебуває «на фінальному етапі».

«Цього року ми плануємо пройти так званий ізольований режим двічі. Це має бути зима та літо. Після цього ми вже наближаємося до питання, що ми готові, що ми показали стабільність енергосистеми та готовність до об’єднання з європейськими енергомережами», – сказав Галущенко.

Він зазначив, що Україна вже інвестувала понад 600 мільйонів євро у модернізацію власних мереж з метою їхньої синхронізації з європейською системою.

17 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сертифікувала НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO.

Читайте в «Терміналі» також, НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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