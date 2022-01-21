ЄК підтримала Україна у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС

Україна отримала підтримку Єврокомісії у зусиллях із синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Євросоюзу та послідовно рухається до завершення цього процесу у 2023 році.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Брюсселя, пише Укрінформ.

«Наразі вирішуються технічні питання. Є абсолютна підтримка України в тому, що ми плануємо синхронізуватися з європейськими енергомережами та, нарешті, відрізатися від енергомереж Російської Федерації та Білорусі. У плані ми маємо 2023 рік», – сказав міністр.

За його словами, Україна перебуває «на фінальному етапі».

«Цього року ми плануємо пройти так званий ізольований режим двічі. Це має бути зима та літо. Після цього ми вже наближаємося до питання, що ми готові, що ми показали стабільність енергосистеми та готовність до об’єднання з європейськими енергомережами», – сказав Галущенко.

Він зазначив, що Україна вже інвестувала понад 600 мільйонів євро у модернізацію власних мереж з метою їхньої синхронізації з європейською системою.

17 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сертифікувала НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO.

Читайте в «Терміналі» також, НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.