4 додаткові суднові партії американського вугілля зафрактовані для України

Ще 4 судна класу «Панамакс» з імпортним паливом будуть направлені до України.

Очікується, що нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня, пише пресслужба ДТЕК.

Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля – до 858 тис. т. Вугілля з додаткових «Панамаксів» поповнить склади українських ТЕС.

«Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження. Вкотре наголошу, імпорт вугілля є тимчасовим заходом. Він дозволяє покрити його дефіцит через максимальне навантаження на наші ТЕС. Проте, у наших пріоритетах залишається власний видобуток», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

На сьогодні ДТЕК привіз в Україну 9 суднових поставок з імпортним вугіллям. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС «Центренерго», прибуло в Україну 20 листопада. Інші призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. т.

Протягом вересня – грудня 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. т вугілля. На сьогодні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива значно перевищили 1,3 млн т. Минулого року видобуток на шахтах ДТЕК Енерго склав майже 17 млн т. вугілля. За попередніми даними, за аналогічний період на ТЕС компанії було спалено 14,5 млн т палива, з якого 84% — вугілля власного видобутку.

Раніше «Термінал» писав, в Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям.