4 додаткові суднові партії американського вугілля зафрактовані для України

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: , ,

4 додаткові суднові партії американського вугілля зафрактовані для України

Ще 4 судна класу «Панамакс» з імпортним паливом будуть направлені до України.

Очікується, що нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня, пише пресслужба ДТЕК.

Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля – до 858 тис. т. Вугілля з додаткових «Панамаксів» поповнить склади українських ТЕС.

«Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження. Вкотре наголошу, імпорт вугілля є тимчасовим заходом. Він дозволяє покрити його дефіцит через максимальне навантаження на наші ТЕС. Проте, у наших пріоритетах залишається власний видобуток», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

На сьогодні ДТЕК привіз в Україну 9 суднових поставок з імпортним вугіллям. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС «Центренерго», прибуло в Україну 20 листопада. Інші призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. т.

Протягом вересня – грудня 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. т вугілля. На сьогодні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива значно перевищили 1,3 млн т. Минулого року видобуток на шахтах ДТЕК Енерго склав майже 17 млн т. вугілля. За попередніми даними, за аналогічний період на ТЕС компанії було спалено 14,5 млн т палива, з якого 84% — вугілля власного видобутку.

Раніше «Термінал» писав, в Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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