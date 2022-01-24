Ціни ф’ючерсів на газ у Європі підскочили майже на 20%

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі ростуть майже на 19%, на рівні 1100 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.
Передає Прайм.
Вартість лютневих ф’ючерсів за індексом TTF, найбільшого європейського хаба, вже в перші хвилини торгів підібралася до позначки в 1000 доларів. Потім котирування сповільнили темпи зростання, проте через деякий час знову перейшли до прискореного зростання і в 14.48 за Києвом ціни досягли 1101,3 долара. Вартість на 15.01 трохи знизилися до 1091,6 долара, що на 18,7% вище розрахункової ціни п’ятниці — 922,8 долара.
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