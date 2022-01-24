Кількість замовників послуг українських ПСГ перевищила тисячу компаній

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: , ,

Кількість замовників послуг українських ПСГ перевищила тисячу компаній

Кількість замовників послуг Укртрансгазу – Оператора газосховищ України перетнуло позначку у тисячу компаній.

Тисячний договір на послуги зберігання (закачування та відбору) газу в Україні підписала компанія зі Швейцарії, пише пресслужба УГВ.

Станом на середину січня 2022 року число клієнтів, що користуються послугами українських ПСГ, вже сягає 1003. З них 111 компаній є іноземними та представляють 27 країн із трьох континентів: Європи, Північної Америки та Азії.

Зауважимо, що тільки за минулі три роки, від січня 2019-го, портфоліо замовників послуг Укртрансгазу збільшилося більш ніж удвічі. А кількість компаній-нерезидентів у ньому зросла у 8 разів. Такий результат став можливим завдяки розбудові ефективної комерційної функції, постійному розширенню переліку послуг і сервісів та налагодженню сучасних, затребуваних ринком бізнес-процесів.

«Укртрансгаз зміг міцно закріпитися на європейському газовому ринку як сучасний оператор зі зберігання газу. Постійне зростання кількості замовників послуг та інтерес до українських ПСГ з боку іноземних компаній, які восени 2020-го зберігали у нас 10 млрд куб. м газу, чітко демонструють правильність бізнес-стратегії компанії та підтверджують високий потенціал бізнесу зі зберігання газу в Україні», – зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Нагадаємо, нещодавно Оператор газосховищ України запровадив послугу торгів нерозмитненим газом, що зберігається в режимі «митного складу», через електронну біржову платформу, а також відкрив можливість для компаній-нерезидентів використовувати свій газ, що зберігається в українських ПСГ, як заставне майно для банківських кредитів, зокрема міжнародних.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування», яке входить до Групи «Нафтогаз»,  розпочало дослідно-промислову експлуатацію нового програмного комплексу Bee-UGV, спеціально розробленого для збору даних з вузлів обліку енергоресурсів (природного газу, рідких вуглеводнів, електроенергії) та для розрахунку кількості природного газу в одиницях енергії (кВт-год).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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