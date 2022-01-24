Кількість замовників послуг українських ПСГ перевищила тисячу компаній

Кількість замовників послуг Укртрансгазу – Оператора газосховищ України перетнуло позначку у тисячу компаній.

Тисячний договір на послуги зберігання (закачування та відбору) газу в Україні підписала компанія зі Швейцарії, пише пресслужба УГВ.

Станом на середину січня 2022 року число клієнтів, що користуються послугами українських ПСГ, вже сягає 1003. З них 111 компаній є іноземними та представляють 27 країн із трьох континентів: Європи, Північної Америки та Азії.

Зауважимо, що тільки за минулі три роки, від січня 2019-го, портфоліо замовників послуг Укртрансгазу збільшилося більш ніж удвічі. А кількість компаній-нерезидентів у ньому зросла у 8 разів. Такий результат став можливим завдяки розбудові ефективної комерційної функції, постійному розширенню переліку послуг і сервісів та налагодженню сучасних, затребуваних ринком бізнес-процесів.

«Укртрансгаз зміг міцно закріпитися на європейському газовому ринку як сучасний оператор зі зберігання газу. Постійне зростання кількості замовників послуг та інтерес до українських ПСГ з боку іноземних компаній, які восени 2020-го зберігали у нас 10 млрд куб. м газу, чітко демонструють правильність бізнес-стратегії компанії та підтверджують високий потенціал бізнесу зі зберігання газу в Україні», – зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Нагадаємо, нещодавно Оператор газосховищ України запровадив послугу торгів нерозмитненим газом, що зберігається в режимі «митного складу», через електронну біржову платформу, а також відкрив можливість для компаній-нерезидентів використовувати свій газ, що зберігається в українських ПСГ, як заставне майно для банківських кредитів, зокрема міжнародних.

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