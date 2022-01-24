На АЕС «Фукусіма-1» сталася НП

Оператор атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» повідомив про витік охолоджуючої рідини, необхідної для підтримки «крижаної» стіни навколо будівель реакторів.



Про це передає телеканал NHK.

Бар’єр призначений для запобігання попаданню ґрунтових вод в конструкції реакторів. За оцінками, вилилося приблизно 4 тонни розчину. Труба, якою циркулює розчин, могла бути частково пошкоджена.

Tokyo Electric Power Company використовує розчин кальцію хлориду для підтримки бар’єру. Фірма зберігає рідину при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм у чотирьох резервуарах. Бар’єр блокує приплив ґрунтових вод, які потрапляли під будівлі реакторів та змішувалися з радіоактивною рідиною.

За заявою комунальні служби, стіна, як і раніше, здатна утримувати ґрунтові води, оскільки потрібно кілька місяців, перш ніж бар’єр почне танути. Вони також кажуть, що розчин не завдає шкоди навколишньому середовищу.

У 2011 році в Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Підземні поштовхи викликали хвилю цунамі, яка впала на узбережжя префектури Фукусіма та пошкодила АЕС «Фукусіма-1». На АЕС відбулося розплавлення активної зони реакторів одразу на трьох енергоблоках.

Читайте в «Терміналі», уряд Японії планує до 2031 року завершити вивіз усього відпрацьованого ядерного палива. Воно зараз знаходиться в охолодних басейнах шести енергоблоків аварійної АЕС «Фукусіма-1″.Керівництво АЕС «Фукусіма-1″ визнано невинним у ядерній катастрофі.