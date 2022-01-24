На АЕС «Фукусіма-1» сталася НП

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: ,

На АЕС «Фукусіма-1» сталася НП

Оператор атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» повідомив про витік охолоджуючої рідини, необхідної для підтримки «крижаної» стіни навколо будівель реакторів.

Про це передає телеканал NHK.
Бар’єр призначений для запобігання попаданню ґрунтових вод в конструкції реакторів. За оцінками, вилилося приблизно 4 тонни розчину. Труба, якою циркулює розчин, могла бути частково пошкоджена.
Tokyo Electric Power Company використовує розчин кальцію хлориду для підтримки бар’єру. Фірма зберігає рідину при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм у чотирьох резервуарах. Бар’єр блокує приплив ґрунтових вод, які потрапляли під будівлі реакторів та змішувалися з радіоактивною рідиною.
За заявою комунальні служби, стіна, як і раніше, здатна утримувати ґрунтові води, оскільки потрібно кілька місяців, перш ніж бар’єр почне танути. Вони також кажуть, що розчин не завдає шкоди навколишньому середовищу.

У 2011 році в Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Підземні поштовхи викликали хвилю цунамі, яка впала на узбережжя префектури Фукусіма та пошкодила АЕС «Фукусіма-1». На АЕС відбулося розплавлення активної зони реакторів одразу на трьох енергоблоках.

Читайте в «Терміналі», уряд Японії планує до 2031 року завершити вивіз усього відпрацьованого ядерного палива. Воно зараз знаходиться в охолодних басейнах шести енергоблоків аварійної АЕС «Фукусіма-1″.Керівництво АЕС «Фукусіма-1″ визнано невинним у ядерній катастрофі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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