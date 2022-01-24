Низка країн ЄС виступила проти визнання атомної енергетики «зеленою»

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: , , ,

Низка країн ЄС виступила проти визнання атомної енергетики «зеленою»

Австрія та Люксембург подадуть до суду на Європейську комісію, якщо атомну енергетику буде визнано екологічно стійкою.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на міністрів енергетики двох країн, пише Прайм.

«Існує вагомий аргумент для того, щоб звернутися до Європейського суду, якщо таксономія набуде чинності», — наводить видання слова міністра «зеленої» енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

На думку міністрів, атомна енергетика є джерелом токсичних відходів та ризиків радіаційної небезпеки, тим самим порушуючи принцип ЄС про не заподіяння «значних збитків» навколишньому середовищу.

Згідно з виданням, міністр екологічного переходу Іспанії Тереса Рібера попередила ЄС, що Мадрид може почати застосовувати власні стандарти. Газета також згадує міністра економіки Німеччини Роберта Хабека та міністра довкілля Штеффі Лемке, які заявили, що Берліну слід відмовитися пропонованих Єврокомісією правил, якщо в них не внесуть редагування.

Раніше повідомлялося, що Брюссель хоче привласнити «зелений» статус атомної енергетики, так само як і природного газу. Таксономія ЄС встановлює перелік економічної діяльності, яка оголошується «екологічно стійкою». Вона була створена в рамках так званої «Зеленої угоди», реалізація якої спрямована на трансформацію Євросоюзу таким чином, щоб скоротити його негативний вплив на довкілля. Частиною «угоди» став і перехід до «кліматичної нейтральності». Таксономія, зокрема, покликана допомогти спрямувати інвестиції у проєкти, що визначаються екологічно безпечнішими.

Раніше «Термінал» писав, що десять країн ЄС виступили за включення атомної енергетики в розроблений Єврокомісією список галузей, які сприяють зменшенню шкоди навколишньому середовищу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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