Низка країн ЄС виступила проти визнання атомної енергетики «зеленою»

Австрія та Люксембург подадуть до суду на Європейську комісію, якщо атомну енергетику буде визнано екологічно стійкою.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на міністрів енергетики двох країн, пише Прайм.

«Існує вагомий аргумент для того, щоб звернутися до Європейського суду, якщо таксономія набуде чинності», — наводить видання слова міністра «зеленої» енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

На думку міністрів, атомна енергетика є джерелом токсичних відходів та ризиків радіаційної небезпеки, тим самим порушуючи принцип ЄС про не заподіяння «значних збитків» навколишньому середовищу.

Згідно з виданням, міністр екологічного переходу Іспанії Тереса Рібера попередила ЄС, що Мадрид може почати застосовувати власні стандарти. Газета також згадує міністра економіки Німеччини Роберта Хабека та міністра довкілля Штеффі Лемке, які заявили, що Берліну слід відмовитися пропонованих Єврокомісією правил, якщо в них не внесуть редагування.

Раніше повідомлялося, що Брюссель хоче привласнити «зелений» статус атомної енергетики, так само як і природного газу. Таксономія ЄС встановлює перелік економічної діяльності, яка оголошується «екологічно стійкою». Вона була створена в рамках так званої «Зеленої угоди», реалізація якої спрямована на трансформацію Євросоюзу таким чином, щоб скоротити його негативний вплив на довкілля. Частиною «угоди» став і перехід до «кліматичної нейтральності». Таксономія, зокрема, покликана допомогти спрямувати інвестиції у проєкти, що визначаються екологічно безпечнішими.

Раніше «Термінал» писав, що десять країн ЄС виступили за включення атомної енергетики в розроблений Єврокомісією список галузей, які сприяють зменшенню шкоди навколишньому середовищу.