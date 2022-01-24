У 2021 році майже 28% електроенергії, яку реалізував Оператор ринку, було вироблено з вугілля

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: ,

У 2021 році майже 28% електроенергії, яку реалізував Оператор ринку, було вироблено з вугілля

Майже 28% проданої торік Оператором ринку електроенергії виробили з вугілля.

Про це повідомляє Оператор ринку.

«27,95% проданої на ринку «на добу наперед» (РДН — ред.) та внутрішньодобовому ринку (ВДР — ред.) у 2021 році електроенергії було вироблено з вугілля та 22,80% – з ядерного палива», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка проданої на РДН і ВДР електроенергії, виробленої з гідроенергії, у 2021 році становила 17,17%, з природного газу — 8,76%, з енергії сонця — 7,40%. Вітроенергетика зайняла 5,11% у загальному обсязі реалізації, електроенергія з біогазу — 0,58%, з біомаси — 0,47%, з мазуту — 0,46%.

При цьому джерело походження 4,14% проданої торік на РДН і ВДР електроенергії не визначено. Джерела виробництва 0,09% проданої електроенергії невідомі через ненадання деякими учасниками ринку відповідної інформації.

Як повідомлялося, середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у грудні 2021 року у порівнянні з попереднім місяцем зменшилася на 3,64% — до 3 029 грн/МВт-год.

Читайте в «Терміналі», Державне підприємство «Оператор ринку» реорганізовано в акціонерне товариство (АТ), 100% акцій якого належить державі та не підлягає приватизації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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