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2022-01-25: Нафта дорожчає після зниження цін напередодні

Обновлено: Январь 25, 2022. Тэги: , ,

2022-01-25: Нафта дорожчає після зниження цін напередодні

Нафтові ціни ростуть сьогодні в ході торгів, частково відіграючи зниження напередодні, інвестори стежать за геополітичними ризиками на Близькому Сході і в Східній Європі.

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:03 за Києвом становила $86,70 за барель, що на $0,43 (0,5%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $1,62 (1,8%) — до $86,27 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $83,61 за барель, що на $0,3 (0,36%) вище підсумкового значення сесії в понеділок. Напередодні вартість цих контрактів знизилася на $1,83, до $83,31 за барель.

З початку року нафта подорожчала більш ніж на 10%.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту зросли на тлі зростання напруженості у Східній Європі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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