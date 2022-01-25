2022-01-25: Нафта дорожчає після зниження цін напередодні

Нафтові ціни ростуть сьогодні в ході торгів, частково відіграючи зниження напередодні, інвестори стежать за геополітичними ризиками на Близькому Сході і в Східній Європі.

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:03 за Києвом становила $86,70 за барель, що на $0,43 (0,5%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $1,62 (1,8%) — до $86,27 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $83,61 за барель, що на $0,3 (0,36%) вище підсумкового значення сесії в понеділок. Напередодні вартість цих контрактів знизилася на $1,83, до $83,31 за барель.

З початку року нафта подорожчала більш ніж на 10%.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту зросли на тлі зростання напруженості у Східній Європі.