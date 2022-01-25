Енергоатом завершив автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі

НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі та 26 січня 2022 року розпочне комплексні холодні випробування.

Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Завтра, 26 січня, на майданчику ЦСВЯП розпочнуться комплексні холодні випробування – без відпрацьованого ядерного палива. Вони відбуватимуться до 4 лютого 2022 року відповідно до «Програми введення в експлуатацію ЦСВЯП, ПМ-В.0.46.196-21», погодженої Державною інспекцією ядерного регулювання, представники якої інспектуватимуть ці випробування», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, 24 січня 2022 року НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі, які тривали майже два місяці.

Як повідомлялося, у ЦСВЯП доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької й Южно-Української, а зберігатиметься воно там наступні сто років.

У третій декаді квітня поточного року очікується доставка на ЦСВЯП контейнерів відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС.

«Термінал» писав, Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у відкритті залізничної колії «Вільча – Янів», яка з’єднала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України. У заходах також взяли участь перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, в.о. голови АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

