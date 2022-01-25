Енергоатом завершив автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі

Обновлено: Январь 25, 2022. Тэги: ,

Енергоатом завершив автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі
НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі та 26 січня 2022 року розпочне комплексні холодні випробування.

Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Завтра, 26 січня, на майданчику ЦСВЯП розпочнуться комплексні холодні випробування – без відпрацьованого ядерного палива. Вони відбуватимуться до 4 лютого 2022 року відповідно до «Програми введення в експлуатацію ЦСВЯП, ПМ-В.0.46.196-21», погодженої Державною інспекцією ядерного регулювання, представники якої інспектуватимуть ці випробування», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, 24 січня 2022 року НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі, які тривали майже два місяці.

Як повідомлялося, у ЦСВЯП доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької й Южно-Української, а зберігатиметься воно там наступні сто років.

У третій декаді квітня поточного року очікується доставка на ЦСВЯП контейнерів відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС.

«Термінал» писав, Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у відкритті залізничної колії «Вільча – Янів», яка з’єднала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України. У заходах також взяли участь перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, в.о. президента НАЕК «Енергоатом»  Петро Котін, в.о. голови АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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