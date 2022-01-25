На ЗАЕС терміново відключили енергоблок через поломку

Енергоблок №4 Запорізької АЕС 25 січня відключать від енергосистеми для усунення газової нещільності турбогенератора.
Про це повідомила пресслужба АЕС.
Також повідомляється, що за планом роботи триватимуть до 07:00 27 січня, після чого енергоблок буде підключено до енергосистеми. Нагадаємо, Зеленський завірив, що в Україні достатньо газу та вугілля для проходження опалювального сезону.
«Термінал» писав, з виходом енергоблока №4 з планово-попереджувального ремонту (ППР) на Запорізькій АЕС завершився важливий етап повного переходу чотирьох блоків на ядерне паливо альтернативного постачальника — компанії Westinghouse.