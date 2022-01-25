УЕБ: Ціни на газ в Україні та Європі минулого тижня залишалися стабільними

Ціни на природний газ в Україні протягом минулого тижня не відчували суттєвих коливань аналогічно до ситуації на європейських хабах.

Про це повідомляється в огляді ринку газу за 17-21 січня «Української енергетичної біржі».

«Запаси газу в Європі залишаються нижчими від середнього за останні п’ять років, тому постачання зрідженого газу недостатньо для компенсації обмежених потоків з російських газопроводів», – повідомляється в біржовому огляді УЕБ.За інформацією біржі, останній тиждень надходження газу з LNG-терміналів зростали до 400 млн куб. м на добу, що є рекордним показником для січня та в 2,5 рази більше за середній показник для середини січня за останні п’ять років.

Загалом з початку місяця потік регазіфікованого LNG до європейської ГТС становить понад 6,5 млрд куб. м. Цей показник на 40% більший, ніж за січень 2021 року.

При цьому за даними GIE, наповненість газом ПСГ Європи опустилася до 45,45%. Зараз в європейських сховищах знаходиться приблизно 49,07 млрд куб. м газу.

«Минулого тижня спотові ціни мали динаміку до зниження. Що стосується ф’ючерсних цін, то минулий тиждень теж позначився нижчою ціною на тлі помірної погоди та зменшення попиту», – повідомила у своєму огляді УЕБ.

За її даними, контракти «на місяць наперед», на всіх проаналізованих хабах мали різну тенденцію за спотовими цінами – здешевлення в середньому становило 1,56%. Ціни «квартал наперед» були нижчими за спотові ціни в середньому на 14,23%. Ціни «сезон наперед» із середнім значенням EUR66,49/МВт-год мали тенденцію до зниження у порівнянні зі спотовими в середньому на 15,12%.

«Стартові ціни ресурсів знижувалися протягом тижня. У результаті, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу січня була нижчою за показник понеділка на 7,41%», – зазначили на біржі.

Минулого тижня продовжувалася торгівля ресурсом січня та лютого 2022 року. Усього позиції на купівлю та продаж природного газу за нерегульованими цінами формували 18 компаній.

Минулого тижня було реалізовано позиції як на продаж, так і на покупку. Загалом було продано 1962 тис. куб. м природного газу за нерегульованими цінами.

Остання котирувальна ціна на умовах передоплати ресурсу січня у ГТС, що склалася на 19 січня, становила 34 800 грн/тис. куб. м, а ресурсу лютого, також на умовах передоплати у ГТС на 21 січня – 33 250 грн/тис. куб. м.

Минулого тижня щодня на УЕБ проходили торгові сесії з продажу приватними компаніями природного газу власного видобутку для виробників соціально-важливих продуктів, на яких було реалізовано 14 130,93 тис. куб. м ресурсу січня та лютого. Середньозважені ціни реалізації за позиціями ініціаторів таких аукціонів минулого тижня перебували в діапазоні 5284-31560 грн за тис. куб. м.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки на всіх сегментах ринку, у ГТС та ПСГ. Реалізація газу відбулася на внутрішньодобовому ринку. Загалом укладено 20 угод обсягом 1717 тис. куб. м. Оператор ГТС України був активним учасником торгів. Протягом тижня на короткостроковому ринку було зафіксовано різнобічні коливання цін. 21 січня котирувальна ціна склала 33 894,72 грн/тис. куб. м.

«Термінал» писав, за підсумками грудня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 80 торгових сесій у БЕТС та 163 аукціони з купівлі — продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», 84 торгові сесії з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.