Уряд шукає рішення, як після опалювального сезону залишити тарифи незмінним

Обновлено: Январь 25, 2022. Тэги: ,

Уряд шукає рішення, як після опалювального сезону залишити тарифи незмінним
Кабінет Міністрів та НАК «Нафтогаз» шукатимуть рішення, щоб після опалювального сезону тарифи на газ для населення залишались незмінними або індексувались на рівень інфляції.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ключовий меседж — до кінця цього опалювального сезону ціна на газ для населення залишається незмінною. Надалі, упродовж року, Нафтогаз буде дивитись спільно з урядом, будемо вживати заходів, щоб ціни для населення залишалися незмінними або індексувалася на рівень інфляції, робота ведеться, давайте до цього питання повернемося після квітня-травня», — сказав Шмигаль.

Також Глава уряду висловив переконання, що Україна спокійно пройде цей і наступний опалювальний сезон. Зокрема, за його словами, наступного місяця НАК «Нафтогаз» розпочинає планову закупівлю і закачування газу до українських сховищ вже на наступний опалювальний сезон.

Крім того, Шмигаль наголосив, що цього року України збільшить видобуток власного газу.

Раніше Шмигаль після засідання РНБО повідомив, що Кабінет Міністрів виконав зобов’язання, які взяв на себе відповідно до меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальний період 2021-2022 років. Зокрема, місцева влада отримала додаткові кошти для того, щоб не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

«Термінал» писав, у 2021 році в Україні вдалося забезпечити стабільність тарифів на тепло, гарячу воду, природний газ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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