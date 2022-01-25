В енергосистемі Центральної Азії стався системний збій

Обновлено: Январь 25, 2022. Тэги: , , ,

В енергосистемі Центральної Азії стався системний збій

У всій енергосистемі Центральної Азії відбулося системне погашення через спрацювання автоматики.

Передає Прайм.

Прес-служба казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC повідомила, що аварія сталася через перевантаження транзитної лінії в Казахстані.

Повідомляється, що в 11.59 (7.59 за Києвом) через значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався накид потужності на транзит електроенергії 500 кВ «Північ-Схід-Південь Казахстану», через це виникло аварійне розділення транзиту «Північ-Схід-Південь Казахстану» з погашенням значної частини споживачів південної зони Казахстану.

Відзначається, що обсяг обмежень становить близько 1500 мегават.

В електромережах Казахстану відбулося відключення електроенергії в містах Алма-Ати, Шимкент, Тараз, Туркестан (області) і прилеглих районах. Узбецька електромережа, яка підключена до єдиної електричної мережі, була пошкоджена в результаті аварії, в результаті якої відбулися раптові зміни напруги і частоти на 530 лініях з Казахстану.

За даними Міненерго Узбекистану, відключення відбулися у Ферганській і Ташкентській областях, Ферганській долині, Сирдар’їнській, Джизакській, Самаркандській, Навоїйській, Кашкадар’їнській областях країни.

Читайте у Терміналі: ЄК підтримала Україну у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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