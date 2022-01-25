В енергосистемі Центральної Азії стався системний збій

У всій енергосистемі Центральної Азії відбулося системне погашення через спрацювання автоматики.

Передає Прайм.

Прес-служба казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC повідомила, що аварія сталася через перевантаження транзитної лінії в Казахстані.

Повідомляється, що в 11.59 (7.59 за Києвом) через значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався накид потужності на транзит електроенергії 500 кВ «Північ-Схід-Південь Казахстану», через це виникло аварійне розділення транзиту «Північ-Схід-Південь Казахстану» з погашенням значної частини споживачів південної зони Казахстану.

Відзначається, що обсяг обмежень становить близько 1500 мегават.

В електромережах Казахстану відбулося відключення електроенергії в містах Алма-Ати, Шимкент, Тараз, Туркестан (області) і прилеглих районах. Узбецька електромережа, яка підключена до єдиної електричної мережі, була пошкоджена в результаті аварії, в результаті якої відбулися раптові зміни напруги і частоти на 530 лініях з Казахстану.

За даними Міненерго Узбекистану, відключення відбулися у Ферганській і Ташкентській областях, Ферганській долині, Сирдар’їнській, Джизакській, Самаркандській, Навоїйській, Кашкадар’їнській областях країни.

Читайте у Терміналі: ЄК підтримала Україну у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС.