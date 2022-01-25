Вітротурбіна Тилігульської ВЕС отримала «зелений» тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалила рішення про видачу «зеленого» тарифу для першої вітротурбіни Тилігульської ВЕС.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Тариф для вітроустановки складе 8,82 євроцента за виробництво 1 кВт. Він є найнижчим з усіх «зелених» тарифів, які видавалися для українських вітроелектростанцій раніше. Це пов’язано зі здешевленням технологій у секторі ВДЕ та встановленням на державному рівні більш ринкових умов підтримки галузі.

Аналогічний розмір оплати буде встановлено також для інших вітрових електростанцій, які вводяться в експлуатацію в поточному році.

Першу вітротурбіну ДТЕК Тилігульської ВЕС повністю змонтовано та введено в експлуатацію 29 грудня 2021 року. Плановий щорічний відпуск електроенергії вітротурбіною складає 20,7 млн кВт-год на рік.

Повна потужність ДТЕК Тилігульської ВЕС після завершення будівництва складе 500 МВт. Перша черга об’єкту матиме потужність 126 МВт (21 вітроустановка). Її запуск очікується в ІІ кварталі поточного року.