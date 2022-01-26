Австралія готова постачати газ до Європи

Австралія готова надати допомогу будь-якій державі Європи з постачанням зрідженого природного газу у разі нестачі палива з Росії.

Про це заявив у середу австралійський міністр ресурсів Кіт Пітт, пише Прайм.

Слова міністра цитує, зокрема, газета Australian, за повідомленням якої США проводять переговори з компаніями-постачальниками газу з Австралії та Катару щодо заміни російського палива в Європі через ескалацію ситуації навколо України.

«Це показує, наскільки важливі австралійські ресурси в енергетичних постачаннях по всьому світу», — підкреслив Пітт.

За його словами, «крім інвестицій коаліційного уряду в Плани стратегічного басейну як частини нашого відродження коштом газу є кілька великих проєктів трубопроводу, який дасть Австралії зростаючий глобальний попит і вона залишиться надійним постачальником ЗПГ».

«Термінал» писав, ціни ф’ючерсів на газ у Європі на торгах у середу — після короткочасного зростання майже до 1000 доларів за тисячу кубометрів напередодні — до закриття торгів знизилися до рівня $860.