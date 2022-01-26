Енергоатом: В системі працює 13 енергоблоків з 15 наявних

26 січня перший енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до енергомережі. Триває набір потужності.
Про це пише пресслужба НАЕК.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі.
Наразі НАЕК «Енергоатом» працює 13-ма енергоблоками з 15-ти наявних. Протягом доби до енергосистеми планується повернути четвертий блок Запорізької АЕС.
Нагадаємо, 25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблоку №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.
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